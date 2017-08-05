المدير الفني للفيصلي الأردني: درسنا الترجي جيدًا - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني لفريق الفيصلي الأردني نيبوشا يوفوفيتش صعوبة مباراة فريقه، غدًا أمام الترجي التونسي في نهائي البطولة العربية للأندية خلال اللقاء المقرر أن يجمع بين الفريقين على ملعب استاد الإسكندرية.

وأضاف نيبوشا يوفوفيتش في تصريح اليوم السبت: لا يمكن إيقاف طموح لاعبي فريق الفيصلي بعد النجاح في الوصول إلى المباراة النهائية بعد الحصول على العلامة الكاملة في جميع المباريات التي خاضها منذ انطلاق منافسات البطولة.

وتابع مباراة الغد بلا شك صعبة وفرص كل فريق متساوية في حصد اللقب، مشيرا إلى أنه عكف على دارسة أسلوب لعب فريق الترجي جيدا ولا يبقى سوى توفيق اللاعبين من أجل الفوز بلقب البطولة.