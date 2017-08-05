نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العتيبي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالله بن بندر ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد فهد عبدالله العتيبي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأميرعبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد عن صادق العزاء والمواساة ، مؤكدا أن استشهاده مدافعاً عن الوطن ومقدساته مصدر فخر واعتزاز .

وكان محافظ المويه قباس الحارثي وعدد من القيادات العسكرية ومنسوبي الإدارات الحكومية وجمع من الأهالي، قد شاركوا أمس الصلاة على الفقيد ومواراة جثمانه الثرى.