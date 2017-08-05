السودان يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع فرنسا في السياحة - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

أكد وزير السياحة والآثار والحياة البرية السوداني محمد أبوزيد مصطفى، أهمية تعزيز أوجه التعاون مع فرنسا في مجال السياحة، خاصة في قطاع الآثار والترويج لها بالخارج، بجانب التعاون مع كافة الدول ذات الاهتمام بهذا الشأن .

وأشاد الوزير السوداني -خلال لقائه اليوم السبت، مع سفيرة فرنسا لدى الخرطوم إيمانويلا بلاتمان- بجهود الحكومة الفرنسية في إبراز حضارة السودان والترويج لها عبر رعايتها، ونوه إلى أن ذلك يدلل على متانة العلاقات بين البلدين، مؤكدا ترحيبه بتقوية وتعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك، وفق اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين.

بدورها، أكدت السفيرة الفرنسية، حرص بلادها على مواصلة التعاون والعمل لتحسين صورة السودان بالخارج، لما يتمتع به من بيئة آمنة ومميزات سياحية ضخمة، تنعكس في رؤيتهم الإيجابية للتراث والثقافة السودانية، من خلال وجود بعثات ثقافية عاملة في مجال التنقيب والترميم للآثار.