خفر السواحل الليبي ينقذ 120 مهاجرا غير شرعي بينهم نساء وأطفال - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أنقذ خفر السواحل الليبي، اليوم، 120 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ صبراتة غربي العاصمة طرابلس .

وأكد الناطق باسم القوات البحرية الليبية/ أيوب قاسم، أن إحدى دوريات خفر السواحل التابعة لنقطة مصفاة الزاوية تمكنت من إنقاذ 120 مهاجرًا غير شرعي بينهم خمسة نساء وثلاثة أطفال كانوا على متن قارب مطاطي على بعد (7 أميال) شمال صبراتة.

وأوضح أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة تم تسليمهم إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية عقب تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم .