مخدرات في حقيبة مسافر للقصيم توقفه في القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبو الفضل (صدى):

ألقت سلطات مطار القاهرة، اليوم السبت، القبض على راكب حاول تهريب 5 زجاجات لسائل مخدر و185 قرصا مخدرا بين طيات الملابس بحقيبته لدى سفره إلى المملكة وتم تحرير محضر له وإحالته للنيابة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة طيران النيل رقم 105 والمتجهة إلى القصيم اشتبه المقدم ” تامر أبوالدهب ” رئيس نوبتجية الشرطة فى حقائب الراكب ” س . م ” ، حيث أوضح جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وبفتح الحقيبة تبين وجود ٥ زجاجات لسائل Rivotril المخدر وكيس بلاستيك بداخله ١٨٥ قرصا لبنى اللون لعقار إيموتريل المخدر بين طيات الملابس داخل الحقيبة، وأمر اللواء طه بيومى، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.