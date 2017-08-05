لجنة لترقية موظفي لائحة البنود والمستخدمين في تعليم الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الدكتور عبدالله بن محمد المانع، تشكيل لجنة لإنهاء إجراءات الترقية لمن هم على بند الأجور ولائحة المستخدمين.

وتهدف اللجنة إلى حصر جميع المستحقين للترقية من موظفي وموظفات البنود ولائحة المستخدمين ممن استحق الترقية وذلك لترقيتهم، وكذلك النظر في التظلمات إن وجدت ممن لم تشملهم الترقية وتنطبق عليهم شروطها.

تم تشكيل اللجنة برئاسة مساعد المدير العام للخدمات المساندة، فهد بن ردن الحربي، مساعد المدير العام للخدمات المساندة وعضوية محمد بن عبدالله الحجي، مدير الشؤون الإدارية والمالية، وتركي بن سعود العقيل، مدير شؤون الموظفين، وأحمد بن علي داحش، رئيس قسم التوظيف، وعبدالسلام بن علي الغامدي، رئيس قسم الرواتب، وعبد الرحمن بن حسين العتيبي من قسم التوظيف والأستاذ عبدالله بن علي حدادي مقرر للجنة .

هذا وخصصت اللجنة الرابط : اضغط هنا .

لرفع بيانات الموظفين والموظفات ممن هم على بند الأجور والمستخدمين آليا ودون الرجوع للإدارة.