مقتل وإصابة 76 حوثيًا في معارك وغارات للتحالف العربي - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن الجيش اليمني اليوم السبت، مقتل 31 عنصرًا من مليشيات الحوثي وإصابة 45 آخرين خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ في معارك وغارات للتحالف العربي بمديريتي ” ميدي ” و ” حرض ” بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

وأشار الجيش – إلى أن القوات أحبطت هجومًا للمليشيات حاولت فيه كسر الحصار المفروض على عناصرها داخل ” ميدي ” ، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مقاتلات التحالف شنت 20 غارة جوية استهدفت مواقع وتحصينات ومخازن أسلحة وعربات عسكرية تابعة للحوثيين بالمحافظة.

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر يمنية أن قائد المليشيات الحوثية في صرواح ” مبارك المشن ” إما أنه قُتِلَ أو أُصِيبَ إصابة بالغة أدت إلى عجزه عن الحركة، فيما قُتِلَ العميد أحمد صالح الأشول، الذي يعتبر عين الرئيس السابق علي عبد الله صالح الاستخباراتية في صنعاء.

يُذكر أن مصادر عسكرية أفادت أمس بسيطرة قوات الشرعية اليمنية على 6 مواقع بين منطقتي ” الهاملي ” و ” الكدرة ” باتجاه منطقة النجيبة في المحور الغربي لمحافظة تعز اليمنية؛ بعد مواجهات مع الحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة 15 حوثيًا.