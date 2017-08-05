 مهرجان تمور البكيرية يشهد حركة سوقية متميزة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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مهرجان تمور البكيرية يشهد حركة سوقية متميزة

مهرجان تمور البكيرية يشهد حركة سوقية متميزة
نايف السالم(صدى):

شهد مهرجان تمور المدينة الصحية الثامن بالبكيرية الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية حركة سوقية متميزة من المزارعين والمتسوقين والمهتمين .

وأوضح المشرف العام للمهرجان وأمين الغرفة التجارية أحمد العواد أن البلدية سخرت إمكانياتها لإنجاح المهرجان الذي انطلاق الاربعاء الماضي،حيث تم تسخير مراقبين ميدانيين لمتابعة حركة السوق وحصر كميات التمر .

وأشار ” العواد ” أنه تم تخطيط الساحة على شكل قطاعات لتوزيع التمور وتنظيمها قبل الحراج وما بعد الحراج و تم تجهيز ساحة الحراج بالخدمات المتكاملة، بالإضافة الى إقرار عدد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان في المحافظة كزيارة الأماكن السياحية والتراثية، بالاضافه الى الفعاليات الثقافية .


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