استطلاع: 55% يعتبرون توطين نشاط البقالات حلًا لمشكلة البطالة - صحيفة صدى الالكترونية

استطلاع: 55% يعتبرون توطين نشاط البقالات حلًا لمشكلة البطالة
كشف استطلاع أن 55% يعتبرون أن توطين نشاط البقالات والمنتجات التموينية والاستهلاكية يسهم في خفض نسبة البطالة.
وفي ذات السياق رأى 45% من العينة المستطلع أراؤها أن توطين البقالات حل غير كاف للقضاء على مشكلة البطالة في المملكة.
وكان التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام 2016، بالمملكة أوضح أن الوزارة تعمل على إصدار قرار بتوطين نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية بنسبة 100%، بما يؤدي لتوظيف 20 ألف مواطن ومواطنة، وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل إلى أن أي نشاط يوجد فيه عدد كاف من طالبي العمل المواطنين، هو نشاط مستهدف بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 1 ساعة
بإذن رب الأرض والسماء الكون كل الكون مقبل على تغيرات جذريه قد لا تخطر على قلوبكم الصغيره ومنها الفقر الحمد لله رب العالمين له الكبرياء في السموات والارض
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13552 ] نشر منذ 21 دقيقة
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
ماارحمك يارب بعبادك لايعلم الغيب الا انت
والحمد لله على كل ماقدرتة لنا راضون مستسلمون لقضائك
عبير[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 19 دقيقة
البقالات مافيها فلوس يعني راتب الموظف بيكون ٧٠٠ ريال وإذا جاء بيتزوج قول ٢٠٠ ريال ايجار شقه و٢٠٠ ريال قرض بنك حق الزواج ٥٠ ريال قسط سيكل و٢٠٠ ريال مصاريف بيت تصدقون تكفي !