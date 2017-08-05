استطلاع: 55% يعتبرون توطين نشاط البقالات حلًا لمشكلة البطالة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف استطلاع أن 55% يعتبرون أن توطين نشاط البقالات والمنتجات التموينية والاستهلاكية يسهم في خفض نسبة البطالة.

وفي ذات السياق رأى 45% من العينة المستطلع أراؤها أن توطين البقالات حل غير كاف للقضاء على مشكلة البطالة في المملكة.

وكان التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعام 2016، بالمملكة أوضح أن الوزارة تعمل على إصدار قرار بتوطين نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية بنسبة 100%، بما يؤدي لتوظيف 20 ألف مواطن ومواطنة، وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل إلى أن أي نشاط يوجد فيه عدد كاف من طالبي العمل المواطنين، هو نشاط مستهدف بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

