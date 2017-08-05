الكرملين لا ينوي شراء طائرة بوينج لبوتين - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أعلنت الرئاسة الروسية، أنها لم تنظر قط في إمكانية شراء طائرات ركاب أنتجتها Boeing لشركة الطيران ” ترانس آيرو ” ، لضمها لمجموعة الطائرات الرئاسية.

وأفادت بذلك السكرتيرة الصحفية للهيئة يلينا كريلوفا، وذلك في مجال تعليقها على خبر نشرته وكالة ” بلومبيرغ ” التي ذكرت أن القوات الجوية الأمريكية اتفقت مع ” بوينج ” على شراء طائرتين من طراز Boeing 747-8 كانتا مخصصتين لشركة ” ترانس آيرو ” الروسية التي أوقفت نشاطاتها 2015، وفقاً لما أوردته قناة ” روسيا اليوم ” ، على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.

وأشارت الوكالة إلى أن البنتاجون سيخصص هذه الطائرات لخدمة الرئيس دونالد ترامب.

وتقول بعض وسائل الإعلام: ” إن الطائرتين ستخضعان لعملية تحديث قبل أن تتحولا إلى خدمة الرئيس ترامب ” .

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الجوية الرئاسية الروسية تحمل اسم ” روسيا ” وتستخدم طائراتها لتنقل الشخصيات الرسمية الرفيعة في روسيا، ومن المعروف أن المجموعة المذكورة تستخدم طائرات ركاب روسية الصنع حصراً، بحسب ” روسيا اليوم ” .