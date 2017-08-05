5 طرق تجعل الرجال يطلبونك للزواج - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكدت احدى الدراسات، أنه لا بد على المرأة أن تعمد إلى إجراء تغييرات عديدة في شخصيتها وتصرفاتها لكي تكون امرأة يرغب الرجال بالزواج منها.

فيما يلي 5 إجراءات تمكن المرأة من تحقيق تغييرات في شخصيتها وبالتالي تصبح امرأة يطلب الرجال ودها من أجل الزواج، بحسب موقع فاميلي شير الإلكتروني:

1-تغيير السلبيات

لا بد من أن تبدأ المرأة بالتفكير في خصالها السلبية، وتحديد السلوكيات التي يجب تغييرها، قبل أن تشرع في إحداث عملية التغيير. فإذا كانت المرأة تغار بشكل مفرط، يتوجب عليها أن تعمل على التخفيف من هذه الغيرة.

2-تحديد الهدف من العلاقة

إن كانت المرأة ترغب بأن يطلب الرجال ودها، فلا بد من أن تحدد نوع العلاقة التي ترغب بها، فإن اختارت الزواج فهذا يعني بأنها ستعمل على وضع خطة واضحة ومحددة للوصول إلى صيغة تجعل منها امرأة أهلاً للثقة وتؤهلها للالتزام بعلاقة زوجية ناجحة.

3-التمتع بصحة جيدة

إن تمتع المرأة بصحة جسدية جيدة، يمثل سمة من السمات التي يبحث عنها الرجل في الزوجة المستقبلية، غير أن كلمة الصحة لا تعني فقط الصحة الجسدية وإنما تشمل أيضاً الصحة العقلية والعاطفية كذلك. ولا بد للمرأة من أن تعمل بجد لتحسين كل جانب من جوانب صحتها. فالصحة الجسدية تتطلب نظاماً غذائياً صحياً وممارسة التمارين الرياضية والابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين. أما الصحة العقلية فتتطلب حضور الندوات التثقيفية وطلب المشورة من الأخصائيين لحل المشاكل، بالإضافة إلى الاستمرار في التعلم وتثقيف النفس.

4-مثال يحتذى

إن إجراء المرأة للتغييرات الإيجابية على شخصيتها، يمثل حافزاً هاماً للرجل العاقل للارتباط بها، فإن لاحظ الرجل أن المرأة تسعى جاهدة لتطوير شخصيتها وتحسين خصالها، فسيكون لديه دافع قوي للارتباط بها، لأنها ستكون مثالاً يحتذى به بالنسبة له وبالنسبة لأطفاله في المستقبل.

5-الثقة بالنفس والتعقل

تتميز المرأة التي تتحلى بالثقة بالنفس، بكونها قوية الشخصية وناجحة في جميع مناحي حياتي، وهذا أمر إيجابي يبحث عنه الرجل في زوجته المستقبلية، لأن هذه السمة تمكن المرأة من التعامل مع زوجها بطريقة متوازنة وتسعى إلى حل المشاكل بطريقة عقلانية، وتربي أطفالها بنجاح.