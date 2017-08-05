بالصور.. BMW تنافس على لقب أسرع سيارة في العالم بـ " ألبينا B7 Bi-Turbo " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حسنت ألبينا السرعة القصوى لطراز B7 Bi-Turbo المعتمد على الفئة السابعة من BMW في الوقت المناسب لاطلاق السيارة في السوق الانجليزي. والمواصفات النهائية للسيارة الصالون الفائقة ترفع السرعة القصوى الي 330 كمساعة بعد أن كانت 310 كمساعة وهو الرقم الذي أعلن عنه خلال تقديم السيارة في معرض جنيف الماضي.

وتحمل السيارة محرك BMW مطور V8 سعة 4.4 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 600 حصان وعزم دوران 800 نيوتن.متر, كما أضافت ألبينا للسيارة نظام تبريد داخلي جديد يعتمد علي نظام هواء ماء هواء ويتميز بمبرد رئيسي يغذي مبردين كبيرين والريادتير الاضافي للتأكد من أن المحرك بالشواحن التوربينية سوف يظل مستقر ولن يتجاوز درجة الحرارة المطلوبة في كل الأوقات.

كما زودت السيارة بناقل حركة ZF من 8 سرعات أوتوماتيك طور كذلك بتبريد اضافي وعدد من التعديلات المميزة وقد صممت هذه السيارة للسوق الانجليزي وستعمل بنظام دفع خلفي مع قاعدة عجلات طويلة بتعليق هوائي ونظام توجيه خلفي نشط ويمكن للسيارة التسارع بعد التعديلات الميكانيكية التي أدخلت عليها في 4 ثواني فيما يبلغ سعر السيرة 115 ألف استرليني.

