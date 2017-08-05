إطلاق 10 قنوات رياضية ناقلة للدوريات الأوربية.. قريباً - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تنتظر الجماهير الرياضية أن يعلن خلال الساعات المقبلة عن إطلاق القنوات الرياضية المتخصصة في نقل البطولات الأوربية، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق وسيتاح للجميع متابعة أغلب دوريات العالم عبر قنوات خاصة سيتم إطلاقها قبل بداية الدوريات الأوروبية الكبرى كالدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي وغيرهم، وكذلك البطولات القارية والعالمية التي ستبث وفق آلية جديدة وبطريقة نظامية وعبر 10 قنوات وبتواجد أشهر معلقي العالم العربي.

وأفصحت مصادر مطلعة بأن قيمة الرسوم ستكون أقل بأضعاف عن إشتراك قنوات ” بي ان سبورت ” الناقل الحصري السابق، وسيتاح للجميع المتابعة مجاناً عبر الإنترنت.