بالفيديو.. مخيمات الحجاج القطريين جاهزة في منى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بدت مخيمات مشعر منى وبدت مخيمات مشعر منى المخصصة للحجاج القطريين جاهزة لاستقبال مواطني الدوحة مع وجود عمال يضعون اللمسات الأخيرة لإعلان جاهزيته الكاملة.المخصصة للحجاج القطريين جاهزة لاستقبال مواطني الدوحة مع حيث تغيب الحكومة القطرية حجاجها عن موسم حج هذا العام، رغم رغبتهم الملحة في أداء مناسك الحج، وأمام ترحيب من السعودية بحجّاج دول العالم كافة بمن فيهم القادمون من قطر، باتت المشاعر المقدّسة الآن تتزيّنُ بمظاهر التجهيزات.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف، عن تجهيزات حجاج قطر ومواصفاتها ” على مساحةٍ تقدر بنحو 4 آلاف متر مربع تفرد مخيمات الحجّاج القطريين زواياها لاستيعاب 2400 حاج قطري متوقع وتم تجهيز مخيماتهم ضمن بقية مخيمات الحجاج القادمين من كافة دول العالم ” .

وأضاف الشريف أن ” مخيمات الحجاج القطريين تتمركزفي منطقة تعد أكثر المناطق حظوظاً على امتداد شارع سوق العرب بمشعر منى باعتباره الشريان الرئيسي المؤدي لمنشآت جسر الجمرات، فضلاً عن قربِه من محطة قطار المشاعر ” .

وأضاف رئيس مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، الدكتور رأفت بدر، عن ” إبرام العقد بين الوزارة ووزارة قطر حول ترتيبات الحج ” ، موضحاً أن ” هناك نحو 4 أسابيع على بدء موسم الحجّ، وقوافل الحجّاج بدأت تصل إلى السعودية، حيث يختار بعض الحجّاج زيارة المدينةِ المنوّرة قبل النزول إلى مكة ” .