بالصور .. انطلاق " شفرولية ايكونس 2018 " الجيل الثالث من شركة جي إم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تطل علنا شركة جي إم بسيارتها الجديدة بجيلها الثالث شيفرولية ايكونس وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في السوق الأمريكية كثاني أكثر السيارات مبيعاً من شيفرولية بعد السيلفرادو مبيعات تعدت الـ 2 مليون سيارة، ولتعزيز سوق الكروس اوفر بالمنطقة بسيارتها المميزة بتصميمها العصري ومسلحة بالتقنيات الحديثة في مجال السلامة والأمان والترفيه ومزودة بمحركين اقتصاديين وبسعر مدروس لتكون منافس شرس في سوق ينمو بشكل سريع في هذا الفئة.

التصميم الخارجي

يعكس الجيل الجيد من ايكونكس الخطوط العصرية الحديثة لشركة شيفرولية ويتجلى ذلك بوضوح في الواجهة الأمامية بتصميمها الجريء ونظام الشبك الأمامي المنفصل والذي يعتبر سمه خاصة لسيارات شيفرولية والمصقول بالكروم، والمصابيح الأمامية بتصميم عصري بإضاءة LED أو هالوجين حسب الطراز، مع أضواء نهارية عاملة بتقنية الديودات الباعثة للضوء LED، بالإضافة إلى أنوار الضباب، المصد الأمامي بلون السيارة ومشتت الهواء الأمامي باللون الأسود مع الدرع الحامي أسفل السيارة.

السيارة قضت وقت طويل في الأنفاق الهوائية وذلك لتحسين مقاومة الهواء والإنسيابية لتعطي اقتصادية اكبر في استهلاك الوقود والمزيد الديناميكية في القيادة، ويتجلى ذلك بكل وضوع في الخطوط التصميمية الأنيقة والرياضية والتي تعطي إحساس بان السيارة تسير حتى في حالة الوقوف فهي تبدأ بالغطاء الخاص بالمحرك بتدرجاته الواضحة مروراً بالخطوط الجانبية المنحنية من الأعلى إلى الأسفل بالخط العلوي والمتوازي مع الخط السفلي والممتد إلى الواجهة الخلفية بأجنحة جانبية لتحسين الانسيابية ، وأضواء خليفة بإضاءة هلوجين أو LED للبريمير وكذلك جناح خلفي علوي مع حساس استقبال النظام الصوتي وشاشة الملاحة ، المصد الخلفي يوجد به حساسات الهواء مع فتحتي عادم لفئة البريمر مطلي بالكروم أو فتحة واحدة للفئات الأخرى .

وتشمل التحسينات المهمة في السيارة الجديدة الباب الخلفي الذي يفتح آلياً عند تمرير قدم أسفل المصد الخلفي.

تم تخفيض وزن السيارة عن الجيل السابق بمقدار 180 كلم جرام وذلك لتحسين الاقتصادية في استهلاك الوقود وإعطاء أداء أفضل كما تم تعديل أطوال السيارة فالطول الإجمالي 4652 ملم والعرض 1843 ملم، وارتفاع أجمالي 1661 ملم.

مقصورة داخلية عصرية

المقصورة الداخلية تعكس التوجه التصميمي للشركة والمتأثر بتصميم المقصورة الداخلية لشقيقاتها ماليبو وكروز الجديدة والتي تتميز بالعصرية والأناقة دون تكلف ومن مواد خام جيدة وبتجهيزات حديثة.

فالكونسول الأمامي من البلاستيك المقوى مخلوط بالجلد الصناعي المطرز ومزود بلوحة العدادات سهله القراءة يتوسطها شاشة رحلات ملونة لتزويد قائد السيارة بالمعلومات اللازمة أثناء القيادة، بالإضافة إلى عجلة القيادة المكسوة بطبقة من الجلود المخلوطة ومزودة بأزرار التحكم بالنظام الصوتي ومثبت السرعة، ويتم تشغيل السيارة بواسطة الريموت أو عن طريق الزر.

ويتوسط الكونسول شاشة لنظام المعلومات والترفيه MyLink قياس 7 و8 بوصة، متوافقة مع نظامي Apple CarPlay و Android Auto ويتم التحكم بها باللمس كما يتم التحكم بنظام التكييف بازار تقليدية للسائق والراكب بشكل مستقل، وتتوفر قدرة شحن لاسلكي كميزة قياسية في طراز Premier ومزودة بمدخل USBأحادي أو ثنائي حسب الطراز وكذلك مدخل AUX .

في الكونسول الوسطي تتوفر أزرار الحكم بنظام الدفع الرباعي للفئات المزودة به نظام النزول من التل والكابح اليدوي الإلكتروني وكذلك حامل أكواب ومبدل السرعات الأتوماتيكي.

المقاعد الأمامية تتوفر بخيار القماش يحاكي نمط قماش الدنيم الذي يجمع بين الأناقة العصرية والمتانة أو من الجلد الصناعي الناعم المخرم والمطرز باللون الأسود أو الجملي حسب الطراز، وتتوفر خاصية التحكم بدرجة حرارة المقاعد الأمامية في طراز بريمير.

مقصورة الركاب بالخلف تتميز بسهولة الدخول والمساحة الجيدة فقاعدة العجلات بطول 2725 ملم ساهم في إعطاء المزيد من الراحة الداخلية للركاب والتي تكفي لراكبين بالغين مع طفل بكل سهولة قابلة للتعديل، وتم تزويدها برسائل الراحة مثل فتحات التكييف الخلفية وفتحتي USB لشحن الأجهزة الداعمة، كما تتوفر بخيار فتحة السقف البانورامي لإعطاء المزيد من الإحساس بالانفتاح.

أما المساحة المخصصة للأمتعة فهي تعتبر من الأكبر في هذه الفئة بسعة 846 لتر مكعب في حال استخدام المقاعد الخلفية وبالإمكان زيادتها إلى 1798 لتر مكعب في حال طي المقاعد الخلفية وذلك بكل سهولة عن طريق مقبضين بالخلف، كما تتوفر مساحة تخزينية بالأسفل مع الإطار الاحتياطي بالداخل.

المميزات والتقنيات المتطورة

من أهم المميزات في الجيل الجديد

•تتوفر خاصية تحكم السائق بنقل السرعات كخاصية قياسية في جميع الطرازات

•نظام دفع رباعي قابل للتحويل من أجل تعزيز الكفاءة من خلال انفصال المحور الخلفي عند عدم الحاجة إليه

•كاشفات ضوئية أمامية في طراز LS، ومصابيح أمامية عالية الأداء HID في طراز LT، ومصابيح بتقنية LED

•مصابيح تعمل عندما يخفت ضوء النهار قياسية في كلا طرازين LS وLT

•تتوفر مصابيح أمامية وخلفية LED كميزة قياسية في طراز Premier

•مغالق أيروديناميكية نشطة قياسية لتعزيز اقتصاد الوقود عند القيادة على الطرق السريعة

•بوابة تحميل معززة كهربائياً في طراز Premier

•مجموعة من عجلات الألومنيوم قياس 17 بوصة (لطرازي LS وLT)، و18 بوصة لطراز (اختياري على LT)، و19 بوصة لطراز (Premier)

•تكييف الهواء قياسي. كما أن نظام التحكم الآلي المزدوج بالمناخ قياسي في طرازي Premier وLT

•الميزة الفاعلة لإلغاء الضجيج قياسية في جميع الطرازات

•مقاعد أمامية من الجلد مع خاصية التهوية كميزة قياسية في طراز Premier

•مقاعد أمامية ذات تدفئة كميزة قياسية في طراز Premier

•مقعد خلفي جديد قابل للانحناء مجهز بوسائد سفلية مائلة تتيح أرضية تحميل مسطحة لتسهيل عملية التحميل

•تقنيات اتصال تتضمن شاشة لنظام المعلومات والترفيه MyLink قياس 7 و8 بوصة، متوافقة مع نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto

•قدرة شحن لاسلكي كميزة قياسية في طراز Premier

•سقف بانورامي معزز كهربائياً كميزة اختيارية في طراز LT وميزة قياسية في طراز Premier

السلامة والأمان

تتوفر السيارة بالعديد من وسائل السلامة والأمان من أبرزها

•أربعة أكياس هواء قياسية، للسائق والراكب الأمامي، وجانبية مثبتة في المقعد الأمامي

•أنظمة الكبح الإلكتروني كمانع الانغلاق ومانع الانزلاق والثبات الإلكتروني

•مراقبة ضغط الهواء

•مجموعة دواسة قابلة للطي عند الاصطدام

•حزمة ثقة السائق كميزة قياسية في طراز Premier. وتتضمن نظام المساعدة على الركن الخلفي، وتنبيه حركة المرور الخلفية، تنبيه المنطقة الجانبية العمياء مع تنبيه مغادرة المسار، ومرايا خارجية مع مصابيح إشارة. كما تتضمن حزمة ثقة السائق أيضاً نظام الفرملة الأمامي الأوتوماتيكي للسرعات المنخفضة، تنبيه الاصطدام الأمامي، نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار مع تنبيه مغادرة المسار، نظام تحديد مدى السيارة الأمامية، مقعد تنبيه السلامة، نظام الإضاءة Intellibeam®

خيارين من المحرك بشاحن توربيني

تم تزويد شفرولية ايكونكس بخيارين من المحركات الأول مخصصة لطراز LS وLT وهو محرك من أربع أسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني يولد قوة 170 حصان عند 5600 دورة في الدقيقة وعزم تدوير 275 نيوتن للمتر عند 2500-4500 دورة في الدقيقة ومدمج بمبدل سرعات أوتوماتيكي من 6 سرعات، ويتوفر بنظام الدفع الثنائي أو الرباعي حسب الطراز.

أما طراز Premier فمزود بمحرك من أربع أسطوانات سعة 2.0 لتر ويعتبر من الأقوى في هذه الفئة فهو يولد قوة 252 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة وعزم تدوير 353 نيوتن للمتر عند 2500-4500 دورة في الدقيقة مدمج بناقل حركة بـ 9 سرعات.

تجربة القيادة والانطباع العام

حرصة جي على توفير التجربة في صلالة لتوفر جميع ظروف القيادة المتوقعة لهذه الفئة كالاستخدام داخل المدنية أو بالطرق السريعة والطرق الجبلية وفي ظروف الجو الجاف أو الماطر والتي توفرها المنطقة حالياً (خريف صلالة).

السيارة الصعود إليها سهل والمقاعد مريحة وواسعة ووضعية القيادة مرتفعة تعطي إحساس بالتحكم والثقة للسائق خاصة النوافذ الواسعة والتي ساهمت في إعطاء رويا جيدة للسائق أثناء القيادة وبمساعدة لوحة القيادة سهلة القراءة وشاشة المعلومات والملاحة الداعمة لابل بلاي بجودتها العالية وسهولة الاستخدام. كما ساهم نظام التكييف بإعطاء المزيد من الراحة والمتعة بالقيادة.

تم تجربة السيارة بطراز الـLT بمحرك 1.5 لتر المزود بشاحن توربيني ومبدل سرعات من 6 نسب داخل المدينة وفي الطرق السريعة وكان إداءة جيد من ناحية السلاسة بالتبديلات والاستجابة الجيدة في السرعات المتوسطة والعالية بدون الإحسان باي فرق عن المحرك التقليدي.

كما تم تجربة طراز بريمير بمحركها الرائع سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني يولد 252 حصان والذي تميز بالأداء والاستجابة الرائعة والاستهلاك المعقول بفضل مبدل السرعات بـ 9 نسب أمامية.

السيارة أبدت ثبات جيد خاصة مع استخدام خاصية الدفع الرباعي راحة في القيادة يتخللها بعض الصوت من العزل الأرضي والمتوقع من سيارة بهذه الفئة السعرية.

المميزات

تصميم خارجي أنيق وعصري

مقصورة داخلية جميلة سهله التعامل وتوفر مساحة داخلية منافسة

محركات جديدة اقتصادية

سعر منافس

الملاحظات

بعض الخامات الداخلية اقل من المنافسين

توفر خيار مقاعد جلدية بدون تبريد مقاعد أو مقاعد مخرمة

الأسعار

ستتوفر السيارة لدى الوكلاء المحليين خلال شهر سبتمبر طراز LS الأساسي بالدفع رباعي بسعر 76,900 ريال سعودي.

طراز Premier بسعر بدأ من110,900 ريال سعودي.

