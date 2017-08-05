بالصور.. ظهور أودي R8 Spyder V10 Plus بمعدنها الحقيقي في ألمانيا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

منذ شهر ونصف كشفت أودي عن أحدث نسخ R8 الرائدة التي تحمل اسم R8 Spyder V10 Plus, واستغرق الأمر وصولاً لهذه اللحظة لنرى السيارة بصورتها الحقيقية وهذه السيارة عرضت مؤخراً في Audi Forum في ألمانيا بلون أحمر مع إطار فضي حول الزجاج الأمامي وتطريز أحمر علي الجلد الأسود في داخل المقصورة.

وتحمل هذه السيارة محرك V10 سعة 5.2 لتر بقوة 610 حصان وترسل هذه القوة إلي العجلات الأربعة وبما يمكن السيارة من التسارع من الثبات حتى 100 كمساعة في 3.3 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 204 ميل ساعة على الأوتوبان.

وتعتبر R8 Spyder V10 Plus أغلى موديلات الشركة بسعر بلغ 207.500 يورو وهذه السيارة هنا تبدو بتجهيزات أضافية مثل عجلات سوداء ألومنيوم 20 بوصة ومصابيح أمامية ليزر بالتأكيد يضيفون بضعة آلاف من اليورو للسعر .

