الموجة الحارة تقتل شخصين في رومانيا - صحيفة صدى الالكترونية

بوخارست(صدى):

أدّت الموجة الحارة المستعرة فى رومانيا إلى مصرع شخصين على الأقل فى البلاد، وفقاً لوكالة ” اسوشيتدبرس ” اليوم.

وضربت موجة حارة قاسية أجزاء من أوروبا الأسبوع الجارى، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية تجاوزت الـ40 درجة مئوية، كما رفعت بعض الحكومات مستوى التحذير.

وذكر موقع ” بلومبرج ” الأمريكى أنّ الموجة الحارة المتطرفة ضربت إيطاليا وأجزاء من فرنسا وإسبانيا ودول البلقان، وأدّت لاندلاع عشرات الحرائق الغابية وانقطاعاً بالكهرباء والمياه.

كما أصدرت بعض الحكومات قيوداً مرورية وحظرت العمل فى المناطق المفتوحة طوال ساعات النهار، حيث تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

كما أصدرت هيئة الطقس فى إسبانيا السبت، تحذير طواريء بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى 31 فى 50 محافظة، كم توقعّت الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية.