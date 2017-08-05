جامعة طيبة تطلق برنامجا للدكتوراه بالتعاون مع " جورج واشنطن " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة طيبة عن فتح باب القبول في برنامج (الدكتوراه) للعام الجامعي 1438/ 1439هـ، في تخصص الإدارة والقيادة التربوية المقدم لأول مرة في المملكة من كلية التربية بالجامعة بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية للطلاب والطالبات.

وشكر معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني القيادة الرشيدة على ما تقدم من دعم للتعليم مما أسهم في تطوير البرامج بالتعاون مع جهات علمية لها باع طويل في هذا المضمار، موضحاً أن برنامج الدكتوراة المشترك بين جامعة طيبة وجامعة جورج واشنطن الأمريكية تم العمل عليه منذ العام ٢٠٠٩م وتم تصميم البرنامج بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

وأشار معاليه أن شروط القبول تلزم المتقدم أن يكون حاصلاً على الماجستير من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها، كما تُعطى أولوية للمتقدم لحاملي شهادة الماجستير في التربية تخصص الإدارة والقيادة التربوية، ويمكن قبول المتقدمين من تخصصات أخرى، حسب رؤية القسم، وكذلك إحضار موافقة مرجع المتقدم على التفرغ التام إذا كان المتقدم موظفاً، وتحقيق النتائج المطلوبة في اختبار اللغة الإنجليرية وكذلك اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية التي يجريها القسم، بالإضافة إلى توافر عدد من الشروط الموجودة على موقع القبول بعمادة الدراسات العليا على الشبكة العنكبوتية.

وحول المستندات المطلوبة أثناء التقديم، قال معاليه إن المتطلبات صور من الهوية الوطنية أو سجل العائلة، ووثيقة التخرج للبكالوريوس والماجستير، والسجل الأكاديمي (كشف الدرجات) للبكالوريوس والماجستير، وموافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة، والتوصيات العلمية، ونتيجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، ونتيجة اختبار اللغة الانجليزية (التوفل أو ما يعادلها).

من جهته قال عميد الدراسات العليا بجامعة طيبة الدكتور سامي القليطي إنه على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر موقع الجامعة الالكتروني (http://www.taibahu.edu.sa)، مبينا أنه سيتم استقبال الطلبات اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق ‪14 /11‬/1438هـ حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق ‪21/ 11‬/1438هـ حسب تقويم أم القرى.

وذكر الدكتورالقليطي أنه سيكون تحميل المستندات عبر الموقع الإلكتروني من قبل كل طالب وطالبة (وتعتذر العمادة عن قبول أي ملف مناولة حيث إنه سوف يتم تحويل جميع الملفات للكليات إلكترونياً)