قانون تشغيل القاصرين يدخل حيز التنفيذ في المغرب - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

يبدأ أثار قانون العمل بقانون العمال المنزليين في المغرب رقم 12-19 والمزعم تنفيذه اعتبارا من 10 أغسطس الجاري جدلا واسعا منذ بدء مناقشته وحتى المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي العام الماضي.

ويسمح القانون بتشغيل القاصرين ابتداء من 16 سنة، في الوقت الذي كان يطالب نشطاء وحقوقيون بحظر تشغيل من هم أقل من 18 عاما.

ويأتي العمل بهذا القانون رغم الجدل الذي أثاره بسبب سماحه بتشغيل القاصرين ابتداء من 16 سنة، مما تسبب في استياء كل الجمعيات الحقوقية، كما أن منظمة ” اليونيسيف ” بدورها كانت قد دعت المغرب إلى رفع سن تشغيل الأطفال إلى 18 عاما.