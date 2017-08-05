 تطبيق " اعرفي حقك " دليل النساء لحقوقهن - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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تطبيق ” اعرفي حقك ” دليل النساء لحقوقهن

تطبيق ” اعرفي حقك ” دليل النساء لحقوقهن
طلال الغامدي(صدى):

نفذت آلاف النساء بالمملكة تطبيق يعرفهن على أفضل طريقة لتوظيف القانون لصالحهن ويُدعى التطبيق ” اعرفي حقوقك ” وأطلقته المحامية السعودية نسرين العيسى، العام الماضي، وتم تحميله حتى الآن أكثر من 55 ألف مرة.

و قالت نسرين العيسى خلال حديثها لشبكة الـCNN أنه كلما حضرت فعاليات اجتماعية، كنت أجد أن النساء يجهلن حقوقهن، حتى المتعلمات منهن، واللواتي درسن في الخارج ، وتساءلت لماذا لا أصنع تطبيقاً يمكنني تحديث القوانين فيه دائماً؟ .

وبعد إتمام دراستها في المملكة المتحدة وكندا، انتقلت العيسى إلى المملكة في العام 2012، حيث عملت محامية في شركة، وبدأت العمل على تطبيق ” اعرفي حقوقك ” .

 


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