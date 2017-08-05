مدير مكتب هيئة الرياضة بعسير يتفقد ملاعب الأمانة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تنفقد مدير مكتب هيئة الرياضة بعسير معتق جرمان مساء أمس، ملاعب أمانة المنطقة الواقعة ضمن حدائق المشهد بطريق آل يوسف، والتي ستقام عليها غداً بطولة ” أمانة عسير لفرق الأحياء ” وتستمر لمدة اسبوعين.

وأطلع آل جرمان على الاستعدادات النهائية لإنطلاق البطولة، التي تأتي ضمن برامج الأمانة في صيف أبها يجمعنا 1438هـ ، مثمناُ الجهود التي يبذلها العاملين في أمانة المنطقة وفي مقدمتهم أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي في شتى المجالات ، مبيناً أن ملاعب الأمانة أسست بناء على مواصفات ومقاييس تؤهلها لاستضافة البطولات التي تقام في المنطقة، وتوفر البيئة المناسبة للرياضات الشبابية على مستوى المحافظات والمراكز، مؤكداً دعم هيئة الرياضة وتسخير كافة إمكاناتها لإنجاح مونديال أمانة عسير .