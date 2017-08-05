أمير عسير يرعى حفل افتتاح مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الأربعاء المقبل ، حفل افتتاح مهرجان خميس مشيط، والذي يقام في مركز الأمير سلطان الحضاري .

وثمن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط رعاية سمو أمير المنطقة للفعاليات والبرامج التي تنظمها المحافظة ضمن مهرجان ” أبها يجمعنا ” ودعمه الدائم لكل ما من شأنه تطور ورقي المحافظة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية المستمرة لجميع الأنشطة والفعاليات في المنطقة واهتمامهه بنجاحاتها ، مؤكداً أن الآمال تنطلق بنجاح الحفل وبداية التطوير للفعاليات والاحتفالات المقبلة .

وأوضح آل مشيط أن رعاية سمو أمير منطقة عسير لفعاليات المحافظة يأتي ضمن الخطة الشاملة للنهوض بالسياحة والجوانب التنموية في المحافظة ، والتي ستنطلق من الوسط النابظ للمحافظة ” البلد ” عبر عدة مراحل، ليكون مزاراً سياحيًاً ومقصداً للتسوق، من خلال ايجاد الحلول للعوائق القائمة ودفع عجلة التنمية في وسط المركز التجاري، مبيناً أن خميس مشيط سجلّت قفزات نوعية في مجالات التسوق والترفيه والمطاعم العالمية ودور الايواء والفنادق بمختلف تصنيفاتها .