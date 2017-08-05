بالفيديو.. ولادة نادرة لطفل بأربعة سيقان وثلاث أذرع - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أنقذ أطباء مستشفي محلي في الهند طفل رضيع ولد وهو يملك أربعة سيقان وثلاث أذرع وجهاز تناسلي إضافي ، من الموت حيث كان والده قد قرر التخلص منه عبر رميه في النهر ، فأجروا للطفل عملية جراحية مجانية .

وكانت قد أُصيبت عائلة الطفل بصدمة عقب ولادته بمنزل والديه بقرية صغيرة بمدينة بندوارا شمالي الهند ، بعد أن شاهدت الطفل، الذي ولد بساقين إضافيتين، بالإضافة إلى ذراع وجهاز تناسلي إضافي، وقرروا التخلص منه وقتله عبر رميه في النهر .

وبعد أن انتشرت الأخبار في القرية، سارع الدكتور بهارات بال داندا (35 عاماً) والذي يدير مستشفى ماترا شايا لإرسال سيارة إسعاف لإحضار الأم ومولودها، وتمت إزالة الأعضاء الزائدة لدى الطفل، وهو الآن يتعافى بشكل جيد في المستشفى.