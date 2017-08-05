بالفيديو .. الدعاية لفولكس فاجن آرتيون بعدسة مصور كفيف - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

استخدمت شركة سيارات فولكس فاجن، مصور كفيف للدعاية لسيارتها الكوبيه بأربعة أبواب في حملة جديدة دولية.

والمصور يدعي بيت ايكرت وهو اميركي يعيشون في سكرامنتو، كاليفورنيا، وهذا هو أول مشروع تصوير له يتعلق بالسيارات، حتى انه اضطر الى الاستعداد لالتقاط الصور من خلال الحصول على معلومات مفصلة عن الميزات الخاصة ومواصفات آرتيون.

وإيكرت، الذي فقد بصره وهو كبير نتيجة للمرض، يستخدم كاميرا تناظرية لالتقاط الصور في الظلام الدامس، ويجمع بين التعريض مرات طويلة والتعريض المزدوج للصور مع اضافة بعض المؤثرات البصرية الديناميكية عن طريق تحريك مصادر الضوء.

ويمكن رؤية النتيجة في الصور المرفقة للسيارة مع تقديم فيديو لها يظهر كيف قدم ايكرت هذه الصور وقال زافير تشاردون رئيس التسويق بالشركة في تعليقه علي عمل ايكرت: إن آرتيون الجديدة سيارة معبرة، ومميزة في التصميم. وقد قدم هذا التصميم بطريقة فريدة من نوعها من خلال صور ايكرت التي تعتبر أعمال فنية، ولها جو خاص جدًا.

