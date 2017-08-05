دراسة: تطرف المناخ كارثة تهدد أوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

قال باحثون، وفقاً لصحيفة ” اندبندنت ” البريطانية، اليوم إنّ التغيرات المناخية قد تتسببّ فى مقتل 150 ألف شخصاً فى أوروبا كل عام بحلول نهاية القرن الجارى.

وكشفت الدراسة الصادمة أنّ عدد الوفيات فى أوروبا نتيجة المناخ المتطرف ستزيد 50 مرة، وأن اثنين من بين 3 أشخاص سيتعرضّون لكوارث بسبب استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وأجرى الدراسة علماء من قبل المفوضية الأوروبية، التى توقعّت وفاة مئات الآلاف بسبب الموجات الحرارة وأزمات قلبية وتنفسية والفيضانات العارمة خلال المستقبل القريب فى العالم، الذى سيواجه الجفاف ونقص الغذاء، وانتشار الأمراض والعدوى وحرائق الغابات.

لذا وجّه العلماء نداءً مُلحاً للحكومات والنشطاء عبر القارة بضرورة التحرّك من الأن لتجنّب المسؤولية عن وفاة مئات آلاف الأشخاص عير العالم.