الحماة النكدية تُصيبك بالزهايمر - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

توصلت دراسة أجراها خبراء من جامعة ويسكنسون للطب والصحة العامة في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن التعرض لضغط نفسي شديد قد يؤدي إلى تلف الذاكرة.

وتضمنت الدراسة بيانات 1320 شخصاً ممن تعرضوا لضغوط نفسية قاسية خلال حياتهم، وأخضعوا لاختبارات تتعلق بالتفكير والذاكرة وكان متوسط أعمار المشاركين في البحث 58 عاماً من ضمنهم 1.232 من ذوي البشرة البيضاء و82 أميركيا من أصول أفريقية.

وخضع جميع المشاركين في الدراسة لاختبارات عصبية نفسية شملت الذاكرة الآنية والتعلم اللفظي والذاكرة والتعلم البصري وإعادة سرد القصة.

وأفادت نتائج الدراسة أن الدماغ البشري يشيخ 4 سنوات دفعة واحدة عند اضطراره إلى التعامل مع حوادث مجهدة، كالتعامل مع نكد الحماة، وظيفة أو وفاة طفل أو الطلاق أو العيش مع والد مدمن على الكحول أو المخدرات أو فيضان المياه في المنزل، أو اكتشاف خيانة الشريك، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض الخرف.

وتوصل الباحثون إلى أن الابتلاء بحماة نكدية سبب من بين 27 سببًا في شيخوخة الدماغ 4 أعوام دفعة واحدة، وفي إصابة الإنسان بمرض ألزهايمر في وقت لاحق.