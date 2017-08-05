الحماة النكدية تُصيبك بالزهايمر - صحيفة صدى الالكترونية

الحماة النكدية تُصيبك بالزهايمر
توصلت دراسة أجراها خبراء من جامعة ويسكنسون للطب والصحة العامة في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن التعرض لضغط نفسي شديد قد يؤدي إلى تلف الذاكرة.
وتضمنت الدراسة بيانات 1320 شخصاً ممن تعرضوا لضغوط نفسية قاسية خلال حياتهم، وأخضعوا لاختبارات تتعلق بالتفكير والذاكرة وكان متوسط أعمار المشاركين في البحث 58 عاماً من ضمنهم 1.232 من ذوي البشرة البيضاء و82 أميركيا من أصول أفريقية.
وخضع جميع المشاركين في الدراسة لاختبارات عصبية نفسية شملت الذاكرة الآنية والتعلم اللفظي والذاكرة والتعلم البصري وإعادة سرد القصة.
وأفادت نتائج الدراسة أن الدماغ البشري يشيخ 4 سنوات دفعة واحدة عند اضطراره إلى التعامل مع حوادث مجهدة، كالتعامل مع نكد الحماة، وظيفة أو وفاة طفل أو الطلاق أو العيش مع والد مدمن على الكحول أو المخدرات أو فيضان المياه في المنزل، أو اكتشاف خيانة الشريك، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض الخرف.
وتوصل الباحثون إلى أن الابتلاء بحماة نكدية سبب من بين 27 سببًا في شيخوخة الدماغ 4 أعوام دفعة واحدة، وفي إصابة الإنسان بمرض ألزهايمر في وقت لاحق.
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10023 ] نشر منذ 3 ساعات
عزيزتي الزوجه
الحماة 👈ام الزوج …تحتاج سيستم واحد فقط طبقيه معها سواء نكديه ولا طيوبه 😊
ماحد عايش ع احد
عطيها كل الاحترام والتقدير
زيارات اسبوعيه مع شاي وقهوه وحلا وسناكات الجلسه
في مواسم الاعياد قدمي لها هدايا عينيه او ماليه وياحبذا ماليه 👈العجايز يحبن الفلوس👍
وادخلي السرور لقلبها 😍 فلك الاجر والثواب من الله
كلمه هيك ولا هيك 😤😤ارسليها لسلة المهملات ع طول ولاتفكرين فيها 😣 ادري قد تكون صعبه عليك بس ماعليه كرمال المحروس نعدي ونسلك ونرمم الخدوش في العلاقات
تذكري ان مو بس انتي المبتلاه بحماة نكديه فالاغلب مثلك 😊
بعض الحموات ترجع مراهقه وتغار ع ولدها منك فاعذريها وتخيلي نفسك مكانها تربين في ابنك سنوات ودهور وتجي وحده تاخذه منك بالساهل 😊
وهيك خلصنا قهويناها وحليناها واهديناها وشافت احفادها …باقي ناخذ حالنا ونمشي ويادار مادخلك شر 😊
الثامري[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 3 ساعات
الامريكااااان ابلشووونا
كل شوي دراسه اليوم الحماه وقبله السبانخ وكلهاا تسبب الزهااايمر
يعني الحماه مشبعه بالحديد مثلها مثل السبانخ
طيب على اي اساس هذي الدراسه اماااهو يقولون الغرب مفكك اوسريآ يعني البنت و الولد
مجرد مااااايبلغون يحق لهم ترك البيت والقانون معاااهم والزواج عندهم بعد المساكنه يعني يجربون بعض كم سنه يتئكد انه الشاصي سليم والاستقبال كويس ويخلفون وبعدين يتجوزون
ابي اعرف كيف عملو الدراسه
نهار السلام[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا ما تميلحتي امامها بخفة الدم ، وما لمحتي لها بعد بامتلاكك لابنها وانك كل شئ بحياته
فلن تجدي منها الاكل خير ، ، ،
والرجل كذلك اذا هو مغلي بنتها ويخاف الله فيها ومسعدها
فلن يجد من حماته الا كل خير ، ، ،
سالفة عداوة الحماوات وانهن سيئات التعامل لا يتحدث بها سوى الزوجه المتسلطه او الزوج النكدي *
درة البسامي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعتقد أن من الأسباب الهامة لإثارة حفيظة أم الزوج…
# تدليل الزوج لزوجته أمام أمه وأخواته..ف للأسف البعض من الرجال لا يعرف المكان والزمان المناسبين لتدليل زوجته…بل لا يحلو له التدليل إلا أمامهن ….لذا من الأفضل أن يتعامل الزوج مع زوجته بطريقة عادية (طبيعية) أمامهن…حتى لا يثير الغيرة لمن هن مصابات بها أو ممن لديهن قابلية الإصابة بها….
#العيش مع الأسرة في نفس المنزل…لذا الأفضل هو الاستقلال بمنزل خاص( شرط أن لا تكون الأم بحاجة إلى ابنها).
# على الزوج أن يوصي زوجته بالتعامل بحكمة وذكاء وأخلاق راقية مع أمه وأخواته …فلا تخبرهم بكل شاردة وواردة عن حياتهم العائلية للإبتعاد قدر الإمكان عن النكد و مسبباته وللتمتع بحياة هادئة خالية من المشاكل….
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1515 ] نشر منذ 11 دقيقة
صح إلسانكن يا جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل و درة البسامي .👍🏽👍🏽.