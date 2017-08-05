الحوثيون يختطفون 3 مسؤولين ينتمون لحزب الرئيس اليمني السابق - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

اختطفت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، 3 مسؤولين ينتمون لحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من مقر أمانة صنعاء.

يذكر أن القوات الحكومية اليمنية، استأنفت هجماتها على مواقع ” الحوثيين ” في مديرية ” نهم ” ، شرقي العاصمة صنعاء، بعد اقتصار المعارك فيها منذ أشهر على تبادل القصف المدفعي والغارات الجوية.

حيث شن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، الموالية للحكومة، هجومين على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في منطقة ” مسورة ” و ” وادي العقران “، بـ ” نهم ” ، القريبة من مطار صنعاء الدولي.