10 معتقدات خاطئة تؤخر مشي طفلك - صحيفة صدى الالكترونية

10 معتقدات خاطئة تؤخر مشي طفلك
أكدت إحدى الدراسات المتخصصة، أنه هناك العديد من المعتقدات الخاطئة، يجب أن تحذر الأم منها؛ لأنها لا تسرع مشي الطفل بل تؤخره، وتلحق الضرر بعظامه اللينة ومنها :
• أن هناك ” حليباً ثقيلاً ” هو السبب في تأخر مشيه، فتسارع لفطامه قبل أن يتم العام وهو بحاجة للرضاعة منها.
• وقوفه رغماً عنه، بحيث تطأ قدماه الأرض بعد إمساكه من وسطه ومحاولة تمشيته طريقة صحيحة للإسراع في مشي الطفل.
• يجب أن يمشي عندما يبلغ السنة بالتمام والكمال.
• يجب أن يلبس الحذاء منذ أن يبدأ الجلوس منفرداً؛ لكي يعجل في وقوفه ومشيه.
• يجب أن يلبس الحذاء مقلوباً؛ لكي لا يعاني من تقوس الساقين.
• استخدام المشاية ” أي العربة التي يوضع بها الطفل ” ، ويلف بها في أرجاء البيت تساعد على تعجيل مشيه.
• أن يكون بين طورين في النمو، فإما أن يمشي أو يظهر له الأسنان، ولا يمكن أن يمشي، وتظهر أسنانه في نفس الوقت.
• إعطاؤه جرعات زيادة من الكالسيوم دون استشارة الطبيب، وعن طريق الحقن للإسراع في مشيه.
• الطفل الذي يتمتع بصحة جيدة هو الذي يمشي، ولا يحبو أي يتخطى مرحلة الحبو.
• وزنه الزائد يعيقه عن المشي، ويتأخر عن أقرانه.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3362 ] نشر منذ 4 ساعات
فديت الماشيه انا😂😊❤😍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13781 ] نشر منذ 3 ساعات
يا رووووووحي أنا فدييييتها اسم الله 💋
سحبت ع الخبر 😅
قم بس قم[ عدد التعليقات: 10044 ] نشر منذ 3 ساعات
وه بس
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13781 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂