مهرجان بدر الجنوبي يواصل فعالياته بنجران - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

تتواصل فعاليات مهرجان بدر الجنوب السياحي بنجران، بمنتزه الأمير مشعل بن سعود بـ ” العشة ” بمحافظة بدر الجنوب، ويستمر لمدة عشرة أيام.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة صالح محمد آل مريح، أن فعاليات المهرجان تتضمن العديد من والبرامج والأنشطة الترفيهية والثقافية المتنوعة التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، بدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, وبمتابعة من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية، مؤكداً أن محافظة بدر الجنوب تتميز بمقومات سياحية رائعة جعلتها وجهه سياحية مميزه بالمنطقة.