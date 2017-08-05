بالصور.. قصة موجعة لثلاث فتيات مصابات بالسرطان - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

في قصة مأساوية كانت نهايتها غير متوقعة ، انتشرت عبر العالم صور لـ3 فتيات كانتا مصابات بمرض السرطان ، وتم شفاؤهنا منه .

ومنذ سنوات كانت قد جمعت الصورة التي التقطتها عدسة مصور أميركي من أوكلاهوما في الولايات المتحدة كلاً من أنسلي بيتر، 4 سنوات، وريلي هاغي، 3 سنوات، وريان فرانكلين، 6 سنوات وهُن حليقي الرأس.

فقد عانت ريلي من سرطان الكلى. وخضعت لعملية جراحية صعبة واتبعت العلاج الكيميائي.

وأصيبت ريان بنوع نادر من الأورام الدماغية. وأبلغ الأطباء والديها في زمن التقاط الصورة أنها قد لا تعيش لوقت طويل. إلا أنها فاجأت الجميع بقدرتها على محاربة المرض والمثول إلى الشفاء بعد خضوعها لـ5 عمليات جراحية.

أما أنسلي فقد وضعت في حالة غيبوبة اصطناعية لمدة 10 أيام بسبب معاناتها من سرطان الدم. وخضعت للعلاج الكيميائي لمدة عامين.

ولم تكن أي من الفتيات تعرف الأخرى قبل التقاط الصورة. إلا أنهن أظهرن الكثير من الانسجام وتمكن من التأثير في ملايين الأشخاص حول العالم.

أما ما يجمعهن الآن فهو تماثلهن إلى الشفاء. وقد انتشرت صورة حديثة لهن تظهر ذلك.