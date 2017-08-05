بالصور.. قصة موجعة لثلاث فتيات مصابات بالسرطان - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. قصة موجعة لثلاث فتيات مصابات بالسرطان
في قصة مأساوية كانت نهايتها غير متوقعة ، انتشرت عبر العالم صور لـ3 فتيات كانتا مصابات بمرض السرطان ، وتم شفاؤهنا منه .
ومنذ سنوات كانت قد جمعت الصورة التي التقطتها عدسة مصور أميركي من أوكلاهوما في الولايات المتحدة كلاً من أنسلي بيتر، 4 سنوات، وريلي هاغي، 3 سنوات، وريان فرانكلين، 6 سنوات وهُن حليقي الرأس.
فقد عانت ريلي من سرطان الكلى. وخضعت لعملية جراحية صعبة واتبعت العلاج الكيميائي.
وأصيبت ريان بنوع نادر من الأورام الدماغية. وأبلغ الأطباء والديها في زمن التقاط الصورة أنها قد لا تعيش لوقت طويل. إلا أنها فاجأت الجميع بقدرتها على محاربة المرض والمثول إلى الشفاء بعد خضوعها لـ5 عمليات جراحية.
أما أنسلي فقد وضعت في حالة غيبوبة اصطناعية لمدة 10 أيام بسبب معاناتها من سرطان الدم. وخضعت للعلاج الكيميائي لمدة عامين.
ولم تكن أي من الفتيات تعرف الأخرى قبل التقاط الصورة. إلا أنهن أظهرن الكثير من الانسجام وتمكن من التأثير في ملايين الأشخاص حول العالم.
أما ما يجمعهن الآن فهو تماثلهن إلى الشفاء. وقد انتشرت صورة حديثة لهن تظهر ذلك.
نهار السلام[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم لك الحمد والشكر والثناء على نعمة العافيه ( وان لم يخل اي منا من مرض او عارض ما )
اللهم لك الحمد والشكر والثناءعلى نعمة الاسلام
اللهم لك الحمد والشكر والثناء على نعمة الامن ، والامان
اللهم ادم علينا نعمك واحفظها من الزوال يارب . . . نعم الله عز وجل لايعرف قيمتها الا من حرم شيئا منها
فاحمدوا الله واشكروه ، وتصدقوا ، واصبروا على ابتلاء المرض ، او الفقر ، فللصابرين اجر مضاعف *
نهار السلام[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 1 ساعة
اين مشاركتك ياجنوبيه ، انتي والاخت لست محرومه للفائده ؟