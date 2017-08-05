بالصور.. إصابة 3 أشخاص إثر اندلاع حريق بمنزل شعبي في بريدة - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة صباح اليوم حادث حريق بمنزل شعبي مكون من طابقين يقع بحي الهلال.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم ابا الخيل، إن الحادث عبارة عن وميض لحظي حدث بالدور الارضي للمنزل اثناء عملية ازالة وترميم ديكور الجدران ” دهان ” باستخدام مصدر لهب ومواد قابلة للاشتعال، حيث نتج عنه احتراق عدد غرفتين وصالة وتأثر بقية المنزل بالدخان، كما نتج عن الحادث اصابة عدد. ( ٣ ) عمالة من الجنسية الآسيوية بحروق مختلفة حيث تم اخلائهم بواسطة الدفاع المدني ومن ثم نقلهم بواسطة الهلال الاحمر لمستشفى بريدة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقد أبرز العقيد ابا الخيل على أهمية اتباع وسائل وإرشادات السلامة خلال أعمال الصيانة والالتزام بأقصى معايير السلامة عند التعامل مع المواد الخطرة.

