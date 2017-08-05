الكويت تنفي اقتحام قواتها الخاصة لأحد مساجدها - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

نفت وزارة الداخلية الكويتية، صحة ما تم تداوله عن ” اقتحام قوات خاصة أحد المساجد في منطقة شرق البلاد، واعتقال أحد الأشخاص .

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي لها، إن ما حدث هو قيام الأجهزة الأمنية المختصة بزيارة تفقدية للمسجد بعد التنسيق مع المشرف المسؤول عنه للتعرف على أي ملاحظات وتداركها في إطار المراجعة الدورية من جانب الأجهزة الأمنية المعنية لدور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة، وفي نطاق التدابير الاحترازية الأمنية المقررة.

كان مغردون تداولوا معلومات، أمس الجمعة، عن اقتحام قوات خاصة كويتية أحد المساجد شرق البلاد، بحثًا عن مطلوبين.