أطباق هامة تقوي مناعة طفلك قبل عمر السنتين - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

لا بد من تقوية مناعة الأطفال خلال السنتين الأوليين، وهذا يعتمد على مدى معرفتك بما يناسبهم من طعام لضمان عدم نقصان أي فيتامين أو معدن في دم الطفل، ” سيدتي وطفلك ” تقدم لك الأطباق الملائمة والغنية ببعض ما يحتاجه جسم طفلك.

بيرغر الدجاج المفروم مع الفلفل الأحمر

افرمي فخذة الدجاج المسلوقة بدلاً من الصدر مع الفلفل الأحمر، واصنعي منهما قطعاً على شكر البرغر، وشوحي القطع بقليل من الزيت على النار.

الفائدة

فخذة الدجاج تحديداً غنية بفيتامين C لتعزيز امتصاص الحديد، وكذلك الفلفل الأحمر؛ لأن مخزون الحديد الذي ولد به يكفيه 6 أشهر فقط، فالحديد يساعد على مقاومة الالتهابات.

البطاطا الحلوة مع الجزر

ضعي البطاطا الحلوة في الفرن 160 درجة إلى حد الاستواء، ثم اهرسيها وأضيفي إليها الجزر المبشور حتى تتماسك، وقدميها لطفلك، بعد تشكيلها كما في الصورة، بشكل يفتح شهيته.

الفائدة

تساعد البطاطا الحلوة على بناء كريات الدم البيضاء المهمة لمقاومة الجراثيم، فثلث الكمية الموصى بها من فيتامين A موجودة في البطاطا الحلوة، كما يساهم الجزر في مد الطفل به وكذلك زيت الزيتون، المضاد للأكسدة.

سندويش البيض المقلي بالموز

اهرسي موزة، وضعيها على شريحتي خبز كامل القمح واغمسيها في خليط من البيض و75 مل حليب مع رشة قرفة، ومن ثم تقليبها على قليل من الزيت في مقلاة بقليل من الزبدة، وأضيفي إليها البيض المقلي.

الفائدة

يقوي الموز كريات الدم الحمراء ويدعم الفيتامين الشافي B6، كما يعتبر البيض جرعة مضاعفة من هذا الفيتامين.

كرات اللحم مع البيض والبقسماط

اخلطي 40 غراماً من اللحم المفروم ، مع جبنة الموزاريلا المبشورة، ثم شكلي من الخليط كرات واغمسيها في البيض والبقسماط واشويها في الفرن، ثم قدميها مع صلصة الطماطم والجبن.

الفائدة

لحم العجل غني بالزنك، الذي يسمى المعدن الشافي للجروح والباني للخلايا، كما أن الزنك متوافر في الألبان، كالبيض واللحم.

السمك المهروس مع البطاطا

أحضري شريحة سمك سلمون، واشويها في الفرن لمدة ربع ساعة ثم اهرسي السلمون بالخلاط، وأضيفي إليه البطاطا الحلوة المسلوقة، واطبخيه بزيت بذور السمك الغنية بالأوميغا.

الفائدة

يمد سمك السلمون الأطفال بأوميغا 3 المضاد للالتهابات، ولا يُعطَى للأولاد أكثر من 3 حصص في الأسبوع في حين تحصل البنات على حصتين.

آيس كريم الموز باللبن

جمدي موزة في الفريزر وفي الصباح اخلطيها مع اللبن والحليب الطبيعي لوجبة خفيفة تكون بديلاً للبوظة من دون سكر.