بالفيديو.. مواطن ينقذ طائراً من الموت بالماء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن ينقذ طائراً من الموت بالماء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الإعجاب لمواطن ينعش طائراً أنهكه العطش والتعب بسبب الحر الشديد وأشاد رواد مواقع التواصل بتصرف المواطن.
وكان الطائر ملقى على الأرض في حالة أعياء شديد لولا أنسانية المواطن .
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8975 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يكتب اجرهه 😘 ..
بس ليه يرمي القوارير كذاا😅..
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 2 ساعتين
للاسف خرب عمله الطيب برمي القوارير على الارض بهذا الشكل
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاه خير
مغرد[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 57 دقيقة
hالله يجزيك خير احسن من الى يقول سفاح قطط لا بارك الله فيه الله يكتب لك الا جر
زائر[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يجزاه خير عرف ان الطير العطش هو اللي انهكه