بالفيديو.. مواطن ينقذ طائراً من الموت بالماء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار الإعجاب لمواطن ينعش طائراً أنهكه العطش والتعب بسبب الحر الشديد وأشاد رواد مواقع التواصل بتصرف المواطن.

وكان الطائر ملقى على الأرض في حالة أعياء شديد لولا أنسانية المواطن .