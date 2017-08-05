جارديان تحذر ترامب من إلغاء الاتفاقية النووية مع إيران - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

حذرت صحيفة ” جارديان ” البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إلغاء الاتفاقية النووية مع إيران.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها، إن ترامب رد على إعادة انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بتعزيز دعم الولايات المتحدة للسعودية، في صراعها مع إيران على السيادة الإقليمية في المنطقة.

ورأت الصحيفة أن روح العداء من قبل الولايات المتحدة تجاه إيران لا يمكن أن تخدم إلا المتشددين الانعزاليين الذين احتشدوا ضد روحاني،لافتة إلى أن هذا التحشيد يأتي على غير رغبة وتطلعات الشعب الإيراني، وعلى حساب الاستقرار في المنطقة بل وضد مصالح الولايات المتحدة فعليا.

وتابعت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي نفسه جيمس ماتيس، صاحب مقولة إن التهديدات الثلاثة الرئيسية التي تواجه أمريكا هي ” إيران ثم إيران ثم إيران ” ، يعد من بين هؤلاء الذين يؤيدون الحفاظ على الاتفاقية النووية مع إيران، وذلك على الرغم من أن ترامب، الذي يعمل ماتيس لديه، يصف هذه الاتفاقية بالكارثة.

واختتمت الصحيفة تعليقها قائلة إن ترامب بهذا الوصف جانبه الصواب كالعادة، وحذرت من أن إلغاء الاتفاقية هو الذي يمكن أن يؤدي بحق إلى الكارثة.

يشار إلى أن ترامب كان قد هدد خلال حملته الانتخابية بالغاء الاتفاقية النووية .

وردا على ذلك ، هدد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية اية الله على خامنئي بحرق الاتفاق حال تخلى ترامب عنه .