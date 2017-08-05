مقتل مصري في ولاية أوهايو الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

شهدت مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، مساء الخميس الماضى، مقتل مهاجر مصري، إثر حادث سرقة سيارة، حسبما ذكر موقع كليفلاند الأمريكى.

وقالت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، في بيان لها، إن المصرى المقتول، يدعى هشام كامل، ويبلغ 52 عاما، سعى لبيع سيارته على الإنترنت، وتصل به شخصا، واتفقا على اللقاء بمكان ما فى تمام الساعة 7:15 مساء، بحسب الشرطة.

وأضافت الشرطة الامريكية، أن شهود عيان أفادوا بأن أربعة أشخاص كانوا يحومون حول الشارع مكان اللقاء، قبل أن يصل الضحية، وأنهم شاهدوا ” كامل ” والرجال يتجادلون فى منتصف الشارع، وقام أحدهم بسحب مسدسا ووجهه للضحية الذى حاول إبعاد السلاح.

وأوضحت، أن المسلح أطلق النارعلى كامل مرتين، ثم انطلق فى سيارة الضحية، وأن الرجال الثلاثة الآخرين سرقوا محفظة الضحية وهربوا، فيما عثرت الشرطة على السيارة المسروقة على بعد ميل من مكان الجريمة، أمس الجمعة.

وقالت ابنة الضحية، وتدعى إلاريا، تبلغ من العمر 22 عاما، أن والدها لفظ أنفاسه الأخيرة فى المستشفى أمس الجمعة، حيث أصابت الطلقات النارية الصدر.