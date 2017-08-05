عادات الزواج بـ 5 دول تُثير استغرابك - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أمر طبيعي أن تختلف دول العالم بعاداتها وتقاليدها المختلفة للزواج عن نشأت عليه البشرية .

لهذا نرصد لكم من خلال السطور بعض عادات الزواج المختلفة في خمس دول في العالم، والتي ربما تثير استغرابك:

في جنوب الهند لا تقبل المرأة بالرجل الضعيف، ولتتأكد من مدى قوته تصطحبه إلى الغابة، وتقوم بإشعال النيران حوله، وكي ظهره، فإذا تألم لا يكون فارس أحلامها المنتظر، ويكون رفضه قرارها، أما إذا تحمل الأمر فيكون جديراً بها، فإذا فكرت بالارتباط بامرأة هندية تهيأ لهذا الأمر جيداً.

في أندونيسيا مهما كان الطريق بين بيت الزوج وبيت أهل العروس طويلاً، فإن أباها مجبر على حملها على كتفيه، إذ يمنع أن تلامس قدماها الأرض.

في الباسفيك قد يكون الأمر مثيراً حقاً للاستغراب، إذ يقاس مدى جمال العروس بعدد الفئران المقدمة لها، فإذا كانت فائقة الجمال يكون مهرها عدداً كبيراً من الفئران، وإذا لم تكن كذلك يقل عدد الفئران.

في قبيلة جوبيس الأفريقية يضع العريس حداً لثرثرة عروسه منذ البداية، ولكن بطريقة قد تكون مؤلمة بعض الشيء، حي يثقب لسان العروس، ويوضع خاتم الخطوبة فيه مربوطاً بخيط يمسكه العريس، فإذا شعر بالملل من ثرثرتها يشد الخيط.

في موريتانيا يبدو الأمر طريفاً بعض الشيء، وتنطبق عليه لعبة ” الاستغماية ” ، حيث تختبئ العروس في مكان لا يعرفه أحد سوى صديقاتها، فيبدأ العريس بالبحث عنها، وكلما ازداد الوقت وهو يبحث عنها دل ذلك على شدة حبه لها.