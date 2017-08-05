بالفيديو.. " المطلق " يحذر من استغلال الحجاج خلال موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

استنكر عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق بعض الممارسات السلبية والخاطئة التي تصدر من فئة قليلة تسيء لضيوف الرحمن، وتستغل الحجاج خلال موسم الحج.

وشدد المطلق في برنامجه الأسبوعي ” استديو الجمعة ” على إذاعة نداء الإسلام، أمس مع عبدالله بن عزة، على أهمية الإحسان إلى الحجاج وضيوف الرحمن في المعاملة والقول والدلالة والإرشاد والتوجيه والمساعدة، وتقديم كل أشكال العون والخير والعطاء.

وأوضح المطلق أنه ” ليس على الإنسان حرج أن يربح ويكسب ويشتغل بالتجارة في فترة الحج، فهذا مما أبيح، ففيه مصلحة للحاج والمستفيد لقوله تعالى : “لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ “، مستدركا : ” لكن الاستغلال والأذى والسرقة وعدم الاحترام وسب الناس وانتقاص الجنسيات ومثل هذه الأشياء فهي محرمة ولا تجوز وليست من أخلاق أهل الضيافة والكرم الذين يتمتعون بالتحمل والصبر والإحسان، وليس هناك ما يمنع حقهم الذي أباحه الله لهم ويطلبونه من وجوهه، ويدعون الله أن ينزل فيه البركة ” .