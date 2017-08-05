اعترفت له أنها رجل متحول جنسي فقتلها بـ 119 طعنة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

في واقعة اثارت جدلا بأمريكا، اقدم بحار سابق على قتل متحول جنسي بـ119 طعنةً داخل احد الفنادق بعدما اكتشف ان الشخص الذي ظنه امرأة، هو رجل خضع لعملية تحويل جنسي.

وكشفت مصادر بشرطة ولاية مسيسبي التابعة لها الفندق ، في تصريحات إعلامية ، ان البحار السابق الذي يدعى “هيكيرسون” طعن “المدعوة دي” داخل الفندق ، إذ جن جنونه بعدما اعترفت له اثر ممارستهما علاقة حميمة انها ولدت رجلاً قبل ان تتحول جنسياً.

واعتقلت الشرطة المتهم فى قاعدة ” كيسلر ” الجوية بعد يومين من جريمته، والعثور على جثة الضحية داخل غرفة فندق ” بيست ويسترن ” .

وقال المتهم في اعترافاته انه تعرف على ” دي ” منذ مدة شهرين عبر شبكة الأنترنت فأحبها.