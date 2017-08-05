العنف الزوجي مشكلة كل العصور - صحيفة صدى الالكترونية

العنف الزوجي مشكلة كل العصور
الأسرة هى المأوى الدافئ، والملجأ الآمن والعلاقة الطبيعية المفترضة بين أركان هذه الأسرة هي الحب والمودة وتقع مسؤولية ذلك بالدرجة الأولى على المرأة بحكم التركيبة العاطفية التي خلقها الله تعالى عليها ولكي تتمكن الزوجة من القيام بهذا فهي تتوقع من الزوج التعاون والتقدير بالإضافة للعطاء والاحترام المتبادل ولكن في بعض الأحيان قد تتحول الأسرة إلى حلبة صراع حيث يلجأ أحد أفراد الأسرة إلى استخدام القوة المادية والمعنوية استخداماً غير مشروع لإلحاق الأذى ضد أفراد آخرين من هذه الأسرة.
وتُبين جميع الدراسات التي تجريها الدول العربية على ظاهرة العنف الأسري في مجتمعاتها أن الزوجة هي الضحية الأولى وأن الزوج هو المعتدي الأول مما يجعله قضية حساسة كونه أمر عائلي بين الزوج والزوجة ويأتي بعد الزوجة في الترتيب الأبناء والبنات كضحايا للعنف الأسري.
ووفقاً للإحصائيات فإن ما لا يقل عن 30٪ من النساء في مصر يعانون من ممارسة العنف الأسري ضدهن ويشمل ذلك الضرب، الإهانة، الإيذاء النفسي. وغالباً النسبة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير ولكن غالبية النساء لا يعترفن بتعرضهن للعنف الأسري بسبب الخجل أو الخوف أو حرصهن على الأبناء والكيان الأسري مما يجعلهن غير قادرات على طلب المساعدة أو الطلاق بسبب ما يتعرضن له خاصةً وإن كان في مجتمع مثل المملكة يصعب فيه رصد تلك الظاهرة ويرجع الاجتماعيون ذلك إلى خوف الزوجة من الفضيحة.
تقول الدكتورة هناء المطلق أستاذة علم النفس أن الضرب يحدُث خلف الأبواب المغلقة والأسوار العالية في مجتمع يميل إلى التكتم ويخاف الشائعات والقلاقل، وتؤكد أنها لم تطلع على إحصائيات علمية تخص هذا الموضوع، حتى إن وجدت فالأمانة العلمية تجعلني أفكر مرتين قبل أن أستند إليها، فعادة ما تعتمد الإحصائيات على ما يصل إلى المحاكم أو المستشفيات،وتشير إلى قلة الحالات التي تصل إلى المحاكم أو المستشفيات نظراً لحساسية الموضوع وطبيعته الشخصية، ثم إن الزوجة في الغالب تتكتم على ما يحدث لها من ضرب، أو تبقيه في إطار عائلي ضيق .
وفي ذات السياق تستطرد الدكتورة المطلق مشيرةً إلى: أنها ترى الكثير من الحالات المؤلمة إلا أنها لا تعتقد بانتشار الإيذاء الجسدي في المجتمع السعودي كما هو الحال في مظاهر أخرى كالإيذاء النفسي مثل الاستهانة بمشاعر الزوجة، وتبخيس قيمتها وأفكارها وآرائها، إضافة إلى التهديد بالزواج من أخرى دون وجه حق أو عدل، بل إن البعض يكررها كثيراً على مسامع زوجته وهو لايقصد ذلك فعلاً ولكنه يحب المزاح بالألعاب النارية. وأقول نارية لأن المرأة لا شعورياً (تأخذها جد) وتسقط في أحاسيس مريرة من الشعور بالعجز وقلة الحيلة وعدم الأمان لمستقبل بيتها وأطفالها، خصوصاً حين تتوفر لها أخت أو أم تعرضت إلى مزاح مشابه انتهى بـ(كارثة).
الثامري[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 3 ساعات
على كلام بعض الاصحاب المتجوزين
يقولون احيان هما يختلقون المشاكل تسأله ليه يقول عشان نكسر الروتين
يعني يوم تخطي الحرمه لو خطاء تافه يقولون نكبر السالفه
كم يوم ونخليها زعل كبير طيب ليه قال عشان تراضيني الحرمه واتغلااااااااا عليها واذا تراضيناااا كل شي في الحرمه حتى العلاقه الحميميه تتغيروناخذ على الحاله هذي شهر شهرين ونرجع نزعل
طبعآ هذا اذا كانت الحرمه عاقله اما اذا هي متخلفه مثله اكيد على بيت اهلهااااا والله يعينه
على مراضاااااتهاااا وكوم الهداااااياء عشان ترضى
مغرد[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 3 ساعات
انا اعتبر الى يضرب الحرمه سزا ئا وجته او اخته نا قص شخصيه وضعيف بين اخوياه ومجتمعه ويعوض ذلك بالضرب وهاهم فى الا سترا حات الى ضعيف شخصيه يعلم انه ضرب زوجته اخته وهو والله العظيم انه بين الشباب ضعيف مره ما حد يصدقه لا نهم يعرفونه بس بالبيت يسويها صدق ما يقدر الا على زوجته او قريبته كما قال الممثل غوار يقول لزوجتك انا مقدر اضرب عيال الجيران بس انا بضربك وانتى اضربى ولدك وولدك يضرب ولد الجيران فااكيد الى يضرب اهله انه ضعيف شخصيه بين اخوياه وواحد اذا قال ما اضربها والله انى اعرف انه قوى شخيه وفلا حللتها طلع كلا مى صح مع من عا صرتهم
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10021 ] نشر منذ 3 ساعات
ووفقاً للإحصائيات فإن ما لا يقل عن 30٪ من النساء في مصر يعانون من ممارسة العنف الأسري ضدهن ويشمل ذلك الضرب، الإهانة، الإيذاء النفسي…🤔🤔
.دامكم قلتوا مصر 😊….عموما مصر وغير مصر صحيح الذي يبدأ العنف هو الرجل ولكن في الغالب 👈المرأه هي من تجيب التعنيف لنفسها 🤗
لان الرجل لايمكن يعنف حرمه عارفها حدودها قايمة بواجباتها ..تحترمه …تنحني معه في الشده …وتناقشه وتعاتبه فيما بدر منه في الرخاء والهدواه 😊
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.ابوي يقول 👈ا[المرأه هي من تضرب نفسها 😂] وهو صاااااادق والله❤
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.الا لو كان الرجال مو صاحي وطرقه مش ولابد ويضطهد في هالمسكينه دون سبب هنا 👈تأخذ الامور منحى آخر
أبو الجدايل[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 1 ساعة
أخي الحبيب مغرد
أمسي عليك وعلى جميع الإخوة والأخوات اﻷحبه
لنفرض جدلا أن فلان من الناس إبتلاه الله بضغط إنفعالي
أو مرض عصبي أو قولون مما تسبب له بسرعة الإنفعال والغضب
أعوذ وألوذ بالله من شر الغضب وهذا الفلان متزوج من إمرأة
عنيده أو عندها مشكله في الفهم ماتفهم إﻻ بتكرار الكلام أو
سليطة لسان أو عديمة إحترام ترد الكلمة على زوجها بكلمتين
ماتبغى أحد يقولها ثلث الثلاثه كم
من وجهة نظر أخي مغرد وبقية الإخوه والأخوات كيف يتم
التعامل في مثل هالحاله ؟
ﻻ تقول لها أهل يمكن أهلها بنفس
طبعها فمن أمن العقوبة أساء الأدب
تقبلوا تقديري
بنت ابوها[ عدد التعليقات: 101 ] نشر منذ 45 دقيقة
ماصدقتي ولاصدق ابوكي : المره وان اخطات لايكون العلاج بالضرب بحجة ان هي اللي سببت الضرب لنفسها
اقول انا ماسبب العقد اللي فيكي اثاريكي شهدتي معارك لابوكي مع امك ومرة ابوكي
جَےـنٌےـحًےـ ٱلخٌےـيّےـٱل[ عدد التعليقات: 10021 ] نشر منذ 19 دقيقة
بنت ابوها
الضرب ذكر في القرآن ومافيها شي اذا الرجل ضربها الضرب غير المبرح 😊
ع فكره ابوي مابحياته لاضرب امي ولا زوجته الثانيه بتاتا البته 👌
بس ذا شخصية صارمه كارب عينه مرخي يده 👍