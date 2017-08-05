الصادق المهدي يسعى لتنفيذ خطة قطرية بتأليب الرأي العام ضد المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

يسعى رئيس حزب الأمة الإخواني في السودان، الصادق المهدي، إلى التحريض ضد مشاركة بلاده في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة في اليمن، وذلك بعد اتفاقه مع السفير القطري في الخرطوم على تأليب الرأي العام ضد المملكة.

وكشفت مصادر أن الصادق المهدي يعمل على دعم السلطات في الدوحة، ويطالب بقبول موقفها المضاد لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب.

وأضافت أن المهدي سيوظّف علاقاته في جنوب السودان وإريتريا لدعم موقف الدوحة وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، في أزمتها الأخيرة مع دول الجوار، كاشفة أن خطة حزب الأمة الإخواني ترتكز على المطالبة بقبول موقف السلطات في قطر، وأن السلطات في الدوحة تعمل على تحريك جماعة الإخوان الإرهابية لأنها مركز سلطتهم.