والد طفلين يعانيان مرضاً خطيراً يناشد ولي العهد التدخل لإنقاذ حياتهما - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ناشد والد طفلين معاقين يعانيان مرضاً خطيراً، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التدخل لإنقاذ حياتهما، حيث أن مرضهما يهدد حياتهما.

وأوضح والد الطفلين ” جوري ” و ” سلطان ” (6 و7 سنوات) إن ابنيه طريحي الفراش منذ ولادتهما، وهما مصابان بشلل رباعي ومتلازمة ” الجوبرت ” ، وراجع عدة مستشفيات حكومية وخاصة، وأُجريت لهما عمليات عدة ولكن دون جدوى.

وأضاف الوالد أن حالتهما الصحية تزداد سوءاً، بينما نصحه الأطباء بعلاجهما في مستشفيات متقدمة، أن لديه تقارير وأوراق تثبت ذلك مناشداً ولي العهد التوجيه بمتابعة حالتهما وعلاجهما.

وأشار الوالد أنه يعيش بمنطقة عسير وحالته المادية صعبة، حيث إنه ليس موظفاً ولا يتقاضى راتباً أو معاشاً، ويمكن للتواصل معه على الهاتف الجوال رقم (0554103093) .