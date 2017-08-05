⁠⁠⁠⁠⁠رامي والعمري يتغنيان بالوطن في حفل افتتاح مهرجان خميس مشيط - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تضع محافظة خميس مشيط اللمسات الأخيرة لحفل افتتاح مهرجانها الأربعاء المقبل بالمركز الحضاري في المحافظة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير.

وسيشهد الحفل أوبريت وطني بعنوان (شعب وملك) مدته ٣٠ دقيقة من كلمات الشاعر فهد الشهراني، وألحانه والفنان رامي الشهري، وغناء الفنانين رامي الشهري وفهد العمري، بمشاركة ١٠٠ شخص من ٣ فرق: “شهران، الواديين، بيشة”، ويتكون من ٥ لوحات، مهداة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو أمير منطقة عسير، إضافة للوحة ترحيبية بسمو نائب أمير منطقة عسير بمناسبة تعيينه أخيرا، ولوحة ختامية مخصصة للجنود في الحد الجنوبي.

كما سيحتوي الحفل على فيلم تعريفي عن المحافظة قديما وحديثا ونشاطها العسكري والتجاري التاريخي، وعدد من القصائد الوطنية، ويختتم بالألعاب النارية.

من جهته، أكد محافظ خميس مشيط خالد بن مشيط سعادة أبناء المحافظة بتشريف سمو أمير المنطقة للحفل، في إطار اهتمامه ودعمه الدائم لكل ما من شأنه تطور ورقي المحافظة، مشددا على أن الآمال أن يكون هذا الحفل هو بداية لتطوير الاحتفالات والفعاليات بالمحافظة، وإحياء لمسرح مركز الأمير سلطان الحضاري الذي يتسع لنحو ٨ إلى ١٠ آلاف شخص وتطويره والاهتمام به، إلى جانب الشروع في خطة شاملة للنهوض بالسياحة في المحافظة، تبدأ من وسط البلد باعتبار قلبها، وذلك على عدة مراحل ليكون مزار سياحي وتسوق، بعد حل بعض العوائق كرفع العشوائيات بدعم وتكافف كافة الجهات والمجلس المحلي وتعاون أصحاب المحلات والتجار، لاسيما وأن الفكرة موجودة منذ فترة وآن الآوان لتنفيذها.

وأشار إلى أن المحافظة تسجل قفزات بافتتاح عدد من المولات إضافة إلى وجود عدد من المولات تحت الإنشاء، وإضافة مجموعة من المطاعم العالمية، بعد نجاح بعض التجارب الناجحة والمميزة التي قضت على تخوف المستثمرين، وافتتاح فندق بيات الذي سيشغل بواسطة شركة عالمية وسيكون إضافة للمحافظة بجانب النية لتطوير أحد أهم الفنادق الحالية لرفع تصنيفه من ٤ إلى ٥ نجوم.