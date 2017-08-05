المرصد السوري: غوطة دمشق تشهد أعنف المعارك منذ بدء الهدنة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن اطراف العاصمة السورية دمشق وغوطتها تشهدان أعنف المعارك منذ بدء الهدنة بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة .

وأوضح المرصد في بيان له اليوم أن قوات النظام السوري استهدفت منذ فجر اليوم وحتى الآن حي جوبر الدمشقي بأكثر من 40 صاروخا نوع أرض – أرض مما تسبب في مزيد من الدمار في الحي الواقع عند الاطراف الشرقية للعاصمة .

وبين أن طائرات حربية نفذت نحو 15 غارة استهدفت مناطق في حي جوبر واطراف بلدة عين ترما بالتزامن مع اندلاع معارك هي الاعنف منذ بدء تطبيق الهدنة في الغوطة الشرقية .

وأفادت أن المعارك ترافقت مع قصف بأكثر من 30 قذيفة مدفعية استهدفت مواقع القتال ومناطق في جوبر وعين ترما .