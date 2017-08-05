المرصد السوري: غوطة دمشق تشهد أعنف المعارك منذ بدء الهدنة - صحيفة صدى الالكترونية

المرصد السوري: غوطة دمشق تشهد أعنف المعارك منذ بدء الهدنة
أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن اطراف العاصمة السورية دمشق وغوطتها تشهدان أعنف المعارك منذ بدء الهدنة بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة .
وأوضح المرصد في بيان له اليوم أن قوات النظام السوري استهدفت منذ فجر اليوم وحتى الآن حي جوبر الدمشقي بأكثر من 40 صاروخا نوع أرض – أرض مما تسبب في مزيد من الدمار في الحي الواقع عند الاطراف الشرقية للعاصمة .
وبين أن طائرات حربية نفذت نحو 15 غارة استهدفت مناطق في حي جوبر واطراف بلدة عين ترما بالتزامن مع اندلاع معارك هي الاعنف منذ بدء تطبيق الهدنة في الغوطة الشرقية .
وأفادت أن المعارك ترافقت مع قصف بأكثر من 30 قذيفة مدفعية استهدفت مواقع القتال ومناطق في جوبر وعين ترما .
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