عجوز تعود للحياة بعد قضائها ليلة كاملة في المشرحة - صحيفة صدى الالكترونية

عجوز تعود للحياة بعد قضائها ليلة كاملة في المشرحة
اعتقلت شرطة بوليفيا بأمريكا الجنوبية ، مؤخرا، عددا من الأشخاص، على خلفية نقلهم قريبة لهم
إلى مستودع الأموات (المشرحة) وهي ما تزال على قيد الحياة.
قضت السيدة كارمن يبلار، البالغة من العمر 69 سنة، ليلة كاملة ملفوفة بالكفن داخل مستودع للأموات بالعاصمة لاباز.
وكان العمال المكلفون بالجنازة يستعدون لحقن السيدة بمحلول الفورمول، الذي يستخدم في التحنيط، فإذا بقريبين من العائلة يسمعان صوت بكاءحيث كانت تعاني ورما خبيثا في الدماغ، وأخبر الطبيب العائلة أنه لم يعد ثمة شيء يمكن القيام به لإنقاذها، وبالتالي، ما من شيء ممكن سوى إرجاعها إلى البيت.
واعتقد الأهل بعد إخراج قريبتهم من المستشفى أنها ستفارق الحياة، على الفور، وبالتالي لا فائدة من إعادتها إلى البيت وفقا لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية
وأكدت النيابة العامة في العاصمة البوليفية متابعة 3 من أقارب كارمن، فضلا عن مغسل الموتى بسبب قبوله إدخال جثة ” مفترضة “، دون وثيقة طبية تثبت الوفاة.
رحمتك ياربي..💔[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذي والله النشبه 🤣🤣🤣
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6341 ] نشر منذ 34 دقيقة
ماتشوفين نفسك.
💜د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 6341 ] نشر منذ 22 دقيقة
حلوووة فكرة إن الشخص بالنهار يكتب بمعرف وبالليل يكتب بمعرف ثاني.
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بس أنا عندي فكرة آحلا
بما إن اليوم 24 ساعة يقسم ع 4 يعني كل 6 ساعات يكتب بمعرف😂😂أستغفرالله.
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هذا إن دل ع شئ فإنما يدل ع إنفصام الشخصية و عدم الثقة ف النفس.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13774 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههههههه يا ذا العجوز
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3360 ] نشر منذ 4 دقائق
ههههه يحليها شكلهم مستعجلين على موتها😣