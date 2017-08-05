دٌنيا بطمة تٌجرد محمد الترك من كنيته - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جدلاً كبيراً بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمها متابعيها، إثر إقدامها على تجريد زوجها المنتج موفق الترك الشهير بـ ” محمد ” من كنيته ” أبو محمد ” ، بعد الخلافات مع طليقته منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك.

وشاركت بطمة صورة جمعتها بزوجها كاتبة عليها ” أبو غزل ” نسبة لابنتها الأولى منه، في حين ان ابنه الأكبر اسمه محمد، ولديه ابن آخر اسمه عبدلله إلى جانب حلا.

واشتعلت حرب كلامية بين الترك وطليقته منذ إعلان حكم المحكمة، الى جانب دخول زوجة الترك الحالية على خط التوتر، بخاصة بعد انجابها ابنتها الأولى غزل، واعلانها ان صوتها جميل! في تصريح فسره المتابعون بأنها ستعد ابنتها لتكون مكان حلا لا سيما انها انشأت حساباً رسمياً لها على تطبيق ” إنستجرام ” ، علماً ان حلا انضمت أخيرًا إلى MBC.

