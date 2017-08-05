 الأهلي يخوض ودية أمام الانتصار السبت - صحيفة صدى الالكترونية

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الأهلي يخوض ودية أمام الانتصار السبت

الأهلي يخوض ودية أمام الانتصار السبت
ماجد محمد(صدى):

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف ودية جديدة أمام الانتصار اليوم السبت.

وكان الأهلي قد خسر بثلاثة لهدف وديا أمام القادسية الجمعة في مواجهة تجريبية تحضيرية للموسم الجديد.

ويلعب الأهلي اليوم بالنجوم التي لم تشارك في لقاء القادسية في ملعب النادي عند الساعة 7:40 .

ويؤكد ريبيروف من جانبه أن النتائج في المواجهات الودية ليست هامة بقدر الاستفادة الفنية وتحضير اللاعبين للموسم الجديد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 10057 ] نشر منذ 17 دقيقة

موفقين عشان بعض الناس

[ عدد التعليقات: 10057 ] نشر منذ 17 دقيقة

موفقين عشان بعض الناس

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