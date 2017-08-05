الشباب ينهي قضايا فض المنازعات - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة نادي الشباب برئاسة عبدالله القريني، كامل قرارات غرفة فض المنازعات وقدمت الحوالات البنكية للرواتب، وبالتالي سيتمكن الليث من تسجيل لاعبيه قبل بداية دوري جميل للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربي السعودي تغريدة على تويتر جاء نصها ” نادي الشباب يقدم الحوالات البنكية للرواتب ويسدد كامل قرارات غرفة فض المنازعات وبذلك يستطيع تسجيله لاعبيه في دوري جميل للمحترفين. “