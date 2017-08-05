مواطن قبيل وفاته بطعنات قاتلة في مستشفى محايل عسير: فعلتها زوجتي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

لقي مواطن بمحايل عسير مصرعه طعناً، حيث اتهم زوجته قبيل وفاته داخل قسم العناية المركزة بمستشفى محايل عسير العام.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى محايل العام قد استقبل، فجر اليوم، حالة مواطن يبلغ من العمر 56 عاماً يسكن حي الضرس شرق محافظة محايل؛ إثر تعرضه لطعنات عميقة أدت إلى جروح قطعية في الرقبة، وادّعى أن زوجته هي الفاعلة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، بعد إدخاله قسم العناية المركزة.

وعلى الفور تم إبلاغ السلطات الأمنية التي شرعت وفق مصادر مطلعة في فتح ملف التحقيق في القضية، في الوقت الذي تم فيه إشعار النيابة العامة.