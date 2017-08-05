ضبط مسوقات يروجن لمواد تجميل محظورة بالجوف - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

استطاع القسم النسائي بوكالة الخدمات بأمانة الجوف من التوصل إلى مسوقات إلكترونيات يروجن للمواد الكيميائية وصبغات الشعر ومستحضرات التجميل وكريمات طبية للعناية بالبشرة منتهية الصلاحية وخلطات مجهولة المصدر ومحظورة.

وقال وكيل الأمين للخدمات الدكتور ثامر الشراري: المراقبات بالقسم النسائي بالأمانة صادرن هذه المواد نظراً لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط، وبسبب انتهاء صلاحية تلك المواد، حيث تشكل خطراً على مستخدميها.

ودعا إلى توخي الحذر عند التعامل مع المحالّ أو المشاغل غير المرخصة.